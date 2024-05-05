У США виробляють для України сенсори, які зможуть бити по російських РЕБ, і головки самонаведення збільшеної дальності на керовані авіабомби JDAM-ER — Defense Express.

Пентагон оголосив, що уклав контракт з компанією Scientific Applications and Research Associates (SARA) на суму 23,5 мільйона доларів. Умовами контракту передбачено придбання сенсорів для пошуку засобів радіоелектронної боротьби Home-on GPS та інтеграцію голівок самонаведення збільшеної дальності на керовані авіабомби JDAM-ER.

Ці засоби ураження зможуть бути не просто стійкими до роботи засобів РЕБ — вони також вмітимуть націлюватись на станції радіоелектронної боротьби.

Про самі комплекти Home-on GPS (або ж HOJ) у відкритому доступі даних небагато. Вперше про створення та готовність постачати комплекти для протидії та ураження ворожих засобів РЕБ компанія SARA заявила у 2018 році, наводячи при цьому лише такі деталі — HOJ достатньо компактний, коштує в 10 раз дешевше, аніж його попередники, а його компонентна база дозволяє легко інтегруватись до системи наведення будь-якого наявного авіаційного високоточного озброєння.

В грудні 2020 року ВПС США провели випробування в рамках програми по високоточним боєприпасам "Золота орда", в рамках якого американські військові відпрацювали скидання "рою" керованих авіабомб GBU-39/B, кожна з таких бомб була оснащена датчиком HOJ від SARA. Результати цих випробувань було визнано успішними.

Пентагон дав контракт на комплекти протидії та ураження засобів РЕБ Home-on GPS за короткий час після того, як заступник міністра оборони США Білл ЛаПланте визнав, що GLSDB на полі бою в Україні виявились неефективними саме через протидію російських засобів радіоелектронної боротьби.

При цьому, не виключений варіант, за якого комплекти HOJ для ЗСУ в перспективі можуть бути інтегровані і на протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM.

Джерело: https://t.me/znua_live/146754

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