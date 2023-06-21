Викрито податківця, який «прикривав» злочинну діяльність лікеро-горілчаного заводу

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру вже колишньому податківцю за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 364 КК України).

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

За даними слідства, діючий начальник одного з відділів ГУ ДПС у Полтавській області «прикривав» злочинну діяльність місцевого лікеро-горілчаного заводу.

На виробничих потужностях підприємства виготовлявся алкоголь з наклеюванням на нього підроблених марок акцизного податку. У подальшому контрафактний алкоголь збували по всій території України.

Службовець сумлінно «забував» про свої посадові обов’язки, тому навіть перевірки податкової для заводу були лише формальністю.

До того ж сам податківець брав для себе фальсифікований алкоголь для та продавав його своїм знайомим.

Через незаконні дії підозрюваного спричинено тяжкі наслідки державним інтересам у вигляді матеріальних збитків на суму майже 2,5 млн гривень.

У квітні цього року податківця звільнено з посади.

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова із клопотанням про обрання стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наразі встановлюються інші особи, причетні до злочину.

Досудове розслідування та оперативний супровід — ТУ ДБР у м. Полтаві.

Агентство Телевидения Новости