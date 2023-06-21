Українці підробили понад 5900 документів, аби перейти кордон

Зокрема учора на кордоні з Молдовою прикордонники виявили двох правопорушників, які намагались потрапити за кордон за підробленими документами.

У пункті пропуску «Старокозаче» 57-річний громадянин України надав правоохоронцям три нотаріально засвідчені копії свідоцтв про народження неповнолітніх дітей, яких, як з’ясувалось, у чоловіка взагалі немає. До хитрощів вдався, аби виїхати до дружини, яка проживає в Молдові.

Ще в одному випадку, в пункті пропуску «Паланка-Маяки-Удобне» прикордонники виявили 21-річного юнака, який хотів потрапити за кордон з підробленою «довідкою військово-лікарської комісії» та «тимчасовим посвідченням військовозобов’язаного». Хлопець зізнався, що такі документи йому «подарували» батьки, за які ще й надали хабар.

За даними фактами направлено повідомлення до Національної поліції за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів».

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