Харків взяв участь у Міжнародній конференції URC23

Харківський міський голова Ігор Терехов бере участь у Міжнародній конференції URC23 («Ukraine Recovery Conference»), яка 21-22 червня проходить у Лондоні.У заході беруть участь світові лідери та представники українського уряду, міжнародних фінансових установ, бізнесу, громадськості, які обговорюють плани повоєнного оновлення та стратегії довгострокового реформування в Україні.

На відкритті заходу виступили Президент України Володимир Зеленський (дистанційно), голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, державний секретар США Ентоні Блінкен та ін.

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Єврокомісія пропонує створити фінансовий інструмент, який забезпечить підтримку України на період 2024-2027 років. Мова йде про суму до 50 млрд євро.

Ентоні Блінкен повідомив, що за допомогою Конгресу США планується надати новий пакет фінансової допомоги Україні на понад 1 млрд дол.

«Ми інвестуватимемо приблизно 520 млн доларів, щоб відбудувати об’єкти критичної енергоструктури України», – наголосив Ентоні Блінкен.

Учасники конференції обговорюватимуть економічні трансформації, необхідні Україні, інвестиції для відновлення людського капіталу, відновлення енергетичного сектору, інвестиційні можливості.

Також у рамках конференції Харківський міський голова Ігор Терехов розповість про концепцію розвитку Харкова – міста майбутнього.

Агентство Телевидения Новости