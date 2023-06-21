В Ізюмі чоловік скоїв вбивство через ревнощі

Вбивство через ревнощі під час окупації Ізюма: прокурори зібрали доказову базу та домоглись 9 років ув‘язнення зловмиснику

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним раніше судимого 39-річного чоловіка за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що торік наприкінці липня у м. Ізюм зустрілась компанія з п’ятьох місцевих мешканців. Проте мирно посидіти у них не вийшло. До жінки почав словесно залицятись один з чоловіків. Їй це не сподобалось, тому вона попросила обвинуваченого, якому вона давно подобалась, поговорити із наполегливим залицяльником, щоб надалі такого не було.

Але одними словами не обійшлось. «Захисник» одразу почав поводити себе агресивно, схопив кухонний ніж та наніс гостю-залицяльнику три удари в область живота і грудної клітини.

Розуміючи, що чоловік вже мертвий, вбивця з місця злочину втік.

Агентство Телевидения Новости