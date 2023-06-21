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Очолила відділ при окупаційній адміністрації: судитимуть колаборантку

Очолила відділ при окупаційній адміністрації: судитимуть колаборантку

Жінку, яка очолила відділ при окупаційній адміністрації у Куп’янську, судитимуть за колабораціонізм

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 41-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у травні минулого року мешканка м. Куп’янськ пішла на співпрацю з ворогом та добровільно обійняла посаду «в.о. начальника відділу економічного розвитку військово-цивільної адміністрації у м. Куп’янськ» при окупаційній адміністрації.

Колаборантка відповідала за розв’язання економічних питань, зокрема отримувала кошти від представників рф, які надалі видавала місцевому населенню у якості так званої «одноразової матеріальної допомоги» від держави-агресорки з метою створення позитивного іміджу окупантів.

Агентство Телевидения Новости

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