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В Індустріальному районі Харкова впіймали квартирного крадія

В Індустріальному районі Харкова впіймали квартирного крадія

Поліцейські оперативно викрили квартирного крадія в Індустріальному районі Харкова.Зловмисник відтиснув балконні двері помешкання на першому поверсі та виніс два телевізори, побутову техніку й інші речі.Працівники поліції опрацювали відео з камер спостереження, що розташовані поблизу будинку, та виявили чоловіка, який ніс телевізор, за описом схожий на той, що нещодавно викрали з квартири заявниці. В ході проведення оперативних заходів поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше неодноразово засуджений 47-річний харків’янин. У чоловіка вилучили викрадені речі та направили їх на експертне дослідження.Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру у скоєнні кримінального правопорушення та обрання запобіжного заходу.Йому загрожує до 8 років тюремного ув’язнення.

Агентство Телевидения Новости

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