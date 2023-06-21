Державі повернуть землі водного фонду вартістю 17 млн грн

За ініціативи прокуратури державі повернуто землі водного фонду вартістю 17 млн грн

Лозівською окружною прокуратурою Харківської області забезпечено виконання судового рішення за позовом, поданим в інтересах держави в особі Олексіївської сільської ради до ТОВ про звільнення об’єкта водного фонду та земельної ділянки під ним, а також зобов’язання повернути органу місцевого самоврядування цю земельну ділянку.

Встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю, не маючи жодних правовстановлюючих документів ані на водний об’єкт, тобто водне плесо, ані на земельну ділянку водного фонду площею 28 га, здійснює рибогосподарську діяльність на території Олексіївської сільської ради. Вартість цієї земельної ділянки складає 17 млн грн.

Зазначені дії ТОВ суперечать вимогам ст. 51 Водного кодексу України та ст. ст. 123-126 Земельного кодексу України.

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