Сьогодні пройшла зустріч щодо питання розробки Генерального плану міста Харкова

Міський голова Ігор Терехов сьогодні, 21 червня, взяв участь у робочій зустрічі, присвяченій питанню розробки Генерального плану міста Харкова та залучення до його реалізації міжнародних партнерів.У зустрічі взяли участь Державний секретар Федерального міністерства співробітництва та розвитку Німеччини Йохен Фласбарт, архітектор Норман Фостер та секретар Комітету з розвитку міст, житлового будівництва та управління ЄЕК ООН Гульнара Ролл. Сторони обговорили покращення міського планування в Харкові шляхом підтримання реалізації оновленого Генплану та сприяння інвестиціям у стійку міську інфраструктуру.

Ігор Терехов зауважив, що Харків став першим українським містом, яке в умовах війни почало роботу над створенням плану відбудови та розвитку. За його словами, це важливо для харків’ян та підприємців, які залишилися у місті або ж планують повернення, а також є додатковою мотивацією для військових, які захищають місто. За його словами, Генплан розвитку Харкова має велике значення для міжнародної спільноти та інвесторів.

«Кожен інвестор буде розуміти, що має план дій, на який він може розраховувати, і чіткі правила нарівні з підтримкою міської влади. Він розумітиме, як і куди вкладати гроші, щоб вони були захищені. Тому хочу звернутися до вас щодо підтримки цього Генплану. Вдячний усім за підтримку України у війні! Ми потребуємо цього, бо це складова нашої спільної перемоги», – наголосив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости