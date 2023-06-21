ЗСУ знищили ще один російський вертоліт Мі-24

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні щонайменше 306 гелікоптерів.

СУ “приземлили” ще один російський вертоліт Мі-24 / фото Ігор Двуренков

У середу, 21 червня, по обіді українські воїни збили російський вертоліт Мі-24, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

“Гарна новина. Сьогодні пообіді наші воїни з били російський вертоліт Мі-24. Вистоїмо і переможемо!” – наголошують в Генштабі.

Як відомо, Мі 24 в народі називають “Крокодил”. Це радянський гелікоптер підтримки піхоти. Він спеціально розроблений для забезпечення вогневої підтримки сухопутних військ і запущений у серійне виробництво.

Втрати Росіх в Україні – дані Генштабу

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України вже знищено 306 гелікоптерів.

Також з 24 лютого 2022 року танків противника було знищено 4 тис. 6 одиниць, бойових броньованих машин – 7 тис. 771, артилерійських систем – 3 тис. 920, реактивних систем залпового вогню – 615, засобів протиповітряної оборони було знищено 375, літаків – 314, безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 тис. 428, крилатих ракет – 1 тис. 214.

Крім того, кораблів/катерів було у Росії стало менше на 18 одиниць, автомобільної техніки та автоцистерн – 6 тис. 667, а спеціальної техніки – 539.

Джерело: УНІАН

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