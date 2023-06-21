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Ударний керований бомбардувальник «Hunter Killer» назвуть на честь Харкова

Ударний керований бомбардувальник «Hunter Killer» назвуть на честь Харкова

В Україні стартував проєкт «Крила помсти», мета якого – виготовлення 1 тис. автономних безпілотних бомбардувальників та камікадзе українського виробництва «Hunter Killer», або «XaKi». Вони стануть новою високоточною далекобійною зброєю і першою у світі безпілотною ударною ескадрильєю.

Вже запущено виробництво першої серії ударних бомбардувальників, кожен з яких буде названо на честь одного з міст-героїв України, що найбільше постраждали від повномасштабного вторгнення . Крім Харкова, це також будуть Буча, Херсон, Маріуполь, Ірпінь та Бахмут.

Агентство Телевидения Новости

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