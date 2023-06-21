У Харкові 14-річна дівчина закликала до створення «ХНР»

Харківська поліція встановила дівчину, яка у соцмережах закликала до створення так званої «ХНР» та розклеювала пропагандистські листівки у центрі міста.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

Вчора до чергової частини надійшло повідомлення про те, що на площі Свободи біля намету «Все для перемоги» виявлено листівки з символами так званої «ХНР».

«В ході оперативно-розшукових заходів працівники відділу кримінальної поліції спільно зі співробітниками сектору ювенальної превенції Харківського районного управління поліції №3 розшукали 14-річну ліцеїстку з Харкова. Її разом із мамою запросили до управління поліції для надання пояснень», повідомили в поліції.

Неповнолітню разом із матір’ю запросили до райуправління поліції. Встановлюються мотиви вчинків дівчини.

Агентство Телевидения Новости