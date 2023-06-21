У Харкові 14-річна дівчина закликала до створення «ХНР»
Харківська поліція встановила дівчину, яка у соцмережах закликала до створення так званої «ХНР» та розклеювала пропагандистські листівки у центрі міста.
Про це повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.
Вчора до чергової частини надійшло повідомлення про те, що на площі Свободи біля намету «Все для перемоги» виявлено листівки з символами так званої «ХНР».
«В ході оперативно-розшукових заходів працівники відділу кримінальної поліції спільно зі співробітниками сектору ювенальної превенції Харківського районного управління поліції №3 розшукали 14-річну ліцеїстку з Харкова. Її разом із мамою запросили до управління поліції для надання пояснень», повідомили в поліції.
Неповнолітню разом із матір’ю запросили до райуправління поліції. Встановлюються мотиви вчинків дівчини.