У Чугуївському районі чоловік підірвався на міні

Подія сталася 23 червня близько 8:00 в селі Артемівка Чугуївського району. 73-річний місцевий житель в лісі підняв міну «Пелюстка», яка здетонувала у нього в руках.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

Чоловік отримав мінно-вибухову травму, осколкові поранення обличчя, рук та живота. Його доставили до районної лікарні.

Шановні громадяни, при виявленні вибухонебезпечних предметів відійдіть на безпечну відстань та повідомте про небезпечну знахідку за телефонами 101, 102 або 112.

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