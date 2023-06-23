Правоохоронці зафіксували наслідки артобстрілів Куп’янського району

22 червня близько 17:30 окупанти обстріляли село Кругляківка Куп’янського району. Внаслідок ворожого обстрілу сталась пожежа площею 100 м² на території сільгосппідприємства. Загорівся комбайн та п‘ять тракторів.

За попередніми даними, обстріл вівся з артилерії. Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Пошкоджень зазнали приватні житлові будинки.

Прокурор та слідчий Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області задокументували наслідки збройної агресії рф.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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