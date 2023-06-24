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Ворожі обстріли перепали на Слобідський район Харкова

Ворожі обстріли перепали на Слобідський район Харкова

Протягом доби з 23 по 24 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

За цей період здійснено 32 оперативних виїзди, з яких:12 – на ліквідацію пожеж, 2 з них спричинили ворожі обстріли;2 – на перевірку після обстрілів;12 – для надання допомоги населенню;6 – інші виїзди.

О 03:09 ворожого удару зазнав Слобідський район м. Харкова. Окупанти влучили в землю біля адміністративної двоповерхової будівлі. Також було пошкоджено газову трубу, вибиті вікна в будівлі. Зайнялась пожежа, горів газ з газової труби на площі 10 кв.м. На місці події працювали 3 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу. Вони боролись з вогнем до 04:17.

О 04:20 рятувальники проводили обстеження території в Холодногірському районі м. Харкова після обстрілу. Ракета попала в землю на території підприємства. Жертв та постраждалих немає.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 70 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости

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