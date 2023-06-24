Окупанти намагалися наступати на Куп’янському та ще двох напрямках – Маляр

Східне угруповання військ 24 червня розпочало наступ на декількох напрямках одночасно.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

У напрямку Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки, Курдюмівки є просування вперед.

На Куп’янському, Лиманському, Мар’їнському напрямку ворог намагався наступати, але йому не вдалось просунутись.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник завдав авіаційних ударів, здійснював артилерійські обстріли.

На півдні на всіх напрямках наступу тривають важкі бої. Ворог в обороні, докладає чимало зусиль, щоб зупинити наші наступальні дії.

Водночас ворог несе значні втрати особового складу, озброєння та техніки.

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