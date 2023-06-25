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Німеччина планує передати Україні ще 45 установок Gepard до кінця року
Німеччина має намір надати Україні ще 45 зенітних самохідних установок Gepard до кінця 2023 року.
Про це заявив керівник Ситуаційного центру з питань України при Міністерстві оборони Німеччини, бригадний генерал Крістіан Фройдінг в інтервʼю Welt am Sonntag, пише видання Бабель.
За його словами, 34 установки вже в Україні, а ще 15 відправлять найближчими тижнями. Крім того, Німеччина у співпраці зі США до кінця року хоче передати до 30 додаткових Gepard.
На думку Крістіана Фройдінга, протиповітряна оборона є ключовим слабким місцем українського контрнаступу.