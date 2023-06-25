У Бердянську окупанти вбили двох «проукраїнських терористів», один з яких – 16-річний підліток

Представник окупантів на захопленій частині Запорізької області Владислав Рогов заявив, що в Бердянську «ліквідували двох проукраїнських терористів». Колаборант назвав ім’я одного з них — це Тигран Оганесян, 16-річний підліток, якого росіяни тримали в полоні.

Про вбивство йдеться у пості Рогова в Telegram, пише Громадське.

Колаборант стверджує, що приблизно о 19-й годині, коли населення відпочивало із сім’ями на міській набережній, «двоє бойовиків відкрили вогонь з автоматів»:

«У результаті злагоджених та оперативних дій правоохоронних органів терористів було блоковано та знищено. Нині відомо, що одним із них був раніше затримуваний за антиросійську діяльність Тигран Оганесян». Ким був другий убитий, поки невідомо.

У мережі публікують, як стверджується, останнє відео, записане Тиграном. На ньому хлопець каже: «Усе, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні». Тоді запис обривається.

Тиграна Оганесяна окупанти викрали ще у вересні 2022 року. Його разом з іншим підлітком, Микитою Хангановим, звинуватили в тероризмі. За це їм загрожувало 20-річне ув’язнення.

Європарламент у червні цього року вимагав від російської влади припинити процес проти дітей і дозволити їм виїхати на контрольовану Україною територію.

Публічного розголосу справі наприкінці травня надали правозахисники з організації «Медійна ініціатива за права людини». За їхніми даними, Тиграна Оганесяна п’ять днів жорстоко допитували, били й катували електричним струмом. Від підлітка вимагали зізнатися у готуванні диверсії на «Мелітопольській залізниці».

Агентство Телевидения Новости