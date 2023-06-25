ДТП за участі нетверезого поліцейського на Кіровоградщині: загинули троє 17-річних дівчат

На Кіровоградщині правоохоронці встановлюють обставини ДТП за участі поліцейського, внаслідок якої загинули троє осіб. Ще троє пасажирів автомобіля госпіталізовані. За попередніми даними, водій був нетверезий. Досудове розслідування здійснює ДБР.

Про це повідомляє ГУНП в Кіровоградській області.

25 червня близько 04:30 до поліції надійшло повідомлення про смертельну дорожньо-транспортну пригоду поблизу смт Новгородка на Кіровоградщині. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що за кермом перебував поліцейський одного з територіальних підрозділів. Тож інформація невідкладно була передана до Державного бюро розслідувань.

Унаслідок ДТП загинули троє 17-річних осіб: двоє на місці події, ще одна дівчина померла у кареті швидкої медичної допомоги.

Крім того, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів ще троє громадян віком від 16 до 18 років.

Водій автомобіля у результаті ДТП також отримав тілесні ушкодження. За кермом транспортного засобу перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди проводять співробітники ДБР.

Агентство Телевидения Новости