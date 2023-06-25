У Харкові затримали двох підозрюваних у грабежі

Вдень 25 червня поліцейські прибули на повідомлення про грабіж, що стався в Салтівському районі Харкова.

За попередньою інформацією, до потерпілого підійшли двоє невідомих та відібрали у нього близько 5 тисяч гривень. Після скоєного чоловіки побігли в невідомому напрямку.

Патрульні опитали заявника та негайно почали відпрацьовувати надану їм інформацію. Як результат – поліцейські оперативно відшукати двох схожих за описом осіб. Під час розмови з правоохоронцями один з чоловіків зізнався у скоєному.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу: причетність чоловіків до злочину встановлюватимуть слідчі.

Агентство Телевидения Новости