25.06.2023 21:47
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У Харкові затримали двох підозрюваних у грабежі
Вдень 25 червня поліцейські прибули на повідомлення про грабіж, що стався в Салтівському районі Харкова.
За попередньою інформацією, до потерпілого підійшли двоє невідомих та відібрали у нього близько 5 тисяч гривень. Після скоєного чоловіки побігли в невідомому напрямку.
Патрульні опитали заявника та негайно почали відпрацьовувати надану їм інформацію. Як результат – поліцейські оперативно відшукати двох схожих за описом осіб. Під час розмови з правоохоронцями один з чоловіків зізнався у скоєному.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу: причетність чоловіків до злочину встановлюватимуть слідчі.