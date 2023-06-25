ЗСУ просунулися на 600-1000 метрів під Бахмутом та мають успіхи на Таврійському напрямку

На Бахмутському напрямку українські військові просунулись на 600-1000 метрів та завдали окупантам втрат у техніці та живій силі.

Про це розповів речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі телемарафону, пише Радіо Свобода.

За його даними, українськими Силами оборони було знищено:

один танк;бойову машину піхоти;дві САУ;дві РСЗВ «Град»;три протитанкових ракетних комплекси;три гармати МСТА-Б;ЗРК «Стріла-10»;шість польових складів з боєприпасами,три дрони-камікадзе «Ланцет»,та один безпілотник «Орлан-10».

Окрім втрат в техніці російські військові на Бахмутському напрямку зазнали втрат і в особовому складі – Череватий каже, що «ЗСУ знищили 186 окупантів, 224 поранено, ще 8 – взято в полон».

На Таврійському напрямку ЗСУ також продовжують нищити росіян.

Про це повідомляють Факти із посиланням на командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександра Тарнавського.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони протягом доби виконали 1093 вогневих завдання. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти.

Знищено 16 одиниць військової техніки противника. Зокрема, танк, 2 ББМ, 2 БпЛА «Орлан-10», БпЛА Zala, гаубиця 2А65 «Мста-Б», РСЗВ БМ-27 «Ураган». Також було знищено 5 складів боєприпасів ворога.

Агентство Телевидения Новости