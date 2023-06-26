Харків’янка буде судитися з міською радою через трамвай на вулиці Весніна

Харків’янка Ірина Кравченко вимагає від міськради повернути трамвай на вулицю Весніна.

Вона подала відповідний позов до суду. Активістка вже кілька місяців намагається з’ясувати, за які кошти проводився демонтаж колії, але так і не отримала від мерії відповіді, повідомляють ХарківТудей

“Восени минулого року міськрада на мій запит щодо того, за які кошти було проведено демонтаж трамвайної колії, надіслала мені пошкоджені файли. Тоді я подала позов до суду з проханням зобов’язати міськраду надати мені у відповідь файли нормальної якості”, — написала Ірина на своїй сторінці у Facebook.

Тоді суд став на бік позивачки, але міськрада документи так і не надала. Тож активістка вирішила, що є підстави вважати рішення сесії безпідставним.

Фото: Ірина Кравченко

“Я звернулася до суду з проханням скасувати рішення про бюджет 2022-ого року в частині робіт на вулиці Весніна та відновити первісний стан вулиці”, — повідомила активістка.

У серпні 2022 року рух транспорту на вулиці Весніна заборонили. На початку травня на цій вулиці демонтували трамвайні колії. Наприкінці травня минулого року на вулиці Мироносицькій частково зняли трамвайні колії. Демонтаж пояснили реконструкцією, яка передбачає розширення дороги. На Весніна мала залишитися одна трамвайна колія, на якій організують реверсивний рух. Восени 2022-го частину вулиці Весніна відкрили для проїзду.

Агентство Телевидения Новости