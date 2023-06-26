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У рф запропонували Пригожину пустити кулю у голову

У Держдумі рф пригрозили “вагнерівцям” і Пригожину відповідальністю за збиту авіацію й ліквідованих солдатів Міноборони рф в ході заколоту. Про це заявив член комітету Держдуми з оборони Андрій Гурульов, повідомляє RTVI.

“100% понесуть (відповідальність, – УНІАН.). Є закон Російської Федерації. Загинули наші (російські, – УНІАН.) військовослужбовці, загинули від ударів конкретних осіб. Хто давав команду, хто пускав ракету?” – зазначив він.

Гурульов пообіцяв: де б не перебували представники ПВК “Вагнера”, Слідком рф “розбереться досконально з цим питанням” й ухвалить рішення.

Напередодні, 25 червня, Гурульов закликав Пригожина накласти на себе руки. “Тільки куля в лоб – єдиний порятунок і для Пригожина і для Уткіна”, — так він висловився у програмі “Недільний вечір”.

Член комітету Держдуми з оборони заявив, що зрадників у воєнний час потрібно знищувати. Також він запропонував ватажкові ПВК “Вагнера” “застрелитися самостійно”.

Нагадаємо, раніше глава комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов заявив, що претензій до” вагнерівців ” немає після організованого Пригожиним заколоту.

Скільки техніки російської авіації збили “вагнерівці”?

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ повідомив, що під час свого заколоту в Росії “вагнерівці” превентивно знищили сім російських вертольотів і літак. За його словами, всього найманці знищили один літак, два бойових вертольоти і чотири транспортні вертольоти. “Транспортні вертольоти Мі-8 – це потужна техніка, яка дійсно допомагає російській армії у війні проти України”, – сказав Ігнат.

Джерело: УНІАН

Агентство Телевидения Новости

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