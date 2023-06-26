Росія влаштувала бомбардування на території Сирії: багато загиблих

У Сирії 25 червня російські сили завдали авіаційних ударів по північному заходу країни, який утримують повстанці, у тому числі по фруктово-овочевому ринку в Джіср-еш-Шугурі. Внаслідок цього загинули щонайменше 13 осіб – найбільша кількість у цьому році, повідомляють Obozrevatel.

Серед жертв щонайменше дев’ять мирних жителів (зокрема двоє дітей), причому більшість із них померла на території ринку. Також є близько 30 поранених, повідомляє ABC News.

“Ці російські удари стали найбільш смертоносними в Сирії цього року й рівносильні бійні”, – сказав Рамі Абдель Рахман, який очолює британську “Сирійську обсерваторію з прав людини”.

У ЗМІ пишуть, що військові РФ, які підтримують режим Башара Асада, у такий спосіб відреагували на удари безпілотників повстанців минулого тижня.

Очевидець бомбардування, 35-річний робітник Саад Фато, розповів, що в момент атаки розвантажував помідори та огірки. “На нас почали падати російські снаряди… Це було невимовно – бачити вбитих і поранених”, – сказав він. Чоловік кинувся допомагати постраждалим. Коли він розмовляв із журналістами, його руки все ще були у крові поранених.

Ахмед Язігі з цивільної оборони в Джіср-еш-Шугур заявив, що напад був “прямою атакою на відомий ринок, який є основним джерелом доходу для фермерів”.

Попередньо, на ринку загинуло шість цивільних, неподалік від місця удару – троє повстанців. Ще трьох мирних жителів (серед них двоє неповнолітніх) і одного військового було вбито внаслідок удару на околиці міста Ідліб.

Агентство Телевидения Новости