Діло 14-річної сепаратистки з Харкова набрало обертів

У Харкові працівники поліція виявили сусіда 14-річної сепаратистки, який може бути причетним до поширення антиукраїнських думок у родині.

Про це на своїй сторінці у “Фейсбук” написав начальник слідчого управління ГУНП України в Харківській області Сергій Болвінов, передає “Думка“.

За його даними, у Харкові слідчі провели обшук та відібрали свідчення сусіда 14-річної пропагандистки.

“Чоловік, від якого дівчина дізналася про те, що “нє всьо так адназначно”, мав романтичні стосунки з її матір’ю. Вся родина чоловіка: батьки, сестра та племінники живуть на рф. Матір отримала громадянство росії вже під час війни, у 2019-му році. Батько має посвідку на проживання. А старший племінник проходив строкову службу у Воронезькій області на росії. До с. Елльок, де мешкає родина, чоловік їздив і сам – останнього разу восени перед повномасштабним вторгненням”, – зазначив Болвінов.

Він зазначив, що сусід 14-річної сепаратистки почав активно виправдовуватися, коли до нього завітала поліція. Власну участь в зміні настроїв дитини, яка раніше була україномовною, чоловік не визнає.

“Сама ж дівчина розповіла, що цікавитися політикою стала саме після бесід з цим другом матері. Після знайомства з ним замість жовто-синіх прапорів з’явилися російські та радянські. Але сусід наполягає на тому, що його неправильно зрозуміли, а він мав на увазі щось інше. Під час обшуку в його квартирі вилучили мобільні телефони та фотографії племінника у військовій формі рф та зі зброєю. Слідство триває”, – наголосив Болвінов.

Агентство Телевидения Новости