Що станеться з Пригожиним?

На ранок 26 червня кримінальну справу про організацію збройного заколоту (ст.279 КК РФ) проти засновника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина не припинено. Про це повідомляє видання “КоммерсантЪ” з посиланням на джерела.

Як стверджує видання, справа проти ватажка “вагнерівців” продовжує розслідуватися слідчим слідчого управління ФСБ росії, повідомляють УНІАН.

Справа проти Пригожина через заколот у росії

Справу проти ватажка ПВК “Вагнера” було порушено 23 червня через організований ним заколот у росії. Після переговорів Пригожина із самопроголошеним президентом Білорусі було заявлено, що кримінальне переслідування проти першого буде припинено.

Нагадаємо, за підсумками переговорів ПВК “Вагнера” припинила марш на Москву, найманці повинні були повернутися до своїх польових таборів.

Наразі невідомо, де перебуває Пригожин. Повідомлялося, що, згідно з домовленостями з Лукашенком, ватажок “вагнерівців” повинен буде виїхати в Білорусь.

Агентство Телевидения Новости