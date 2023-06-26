У Харкові комунікації Основ’янського району готують до зими

Ремонтні бригади дільниці з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Основ’янського району КП «Харківводоканал» продовжують підготовку комунікацій до експлуатації в осінньо-зимовий період.

Як повідомив сьогодні, 26 червня, начальник підрозділу Віталій Федін, масштабні роботи з заміни технічно зношених ділянок трубопроводів холодного водопостачання були проведені в будинках на Мерефянському шосе та вул. Грозненській.«У першому випадку також було зроблене перекладання вводу в будинок. Використовували сучасні матеріали, які прослужать не один десяток років. На черзі – заміна ділянки холодного водопостачання довжиною понад 60 м у будинку на вул. Макіївській», – повідомив Віталій Федін.Також він зазначив, що щоденно бригади виконують до 30 заявок харків’ян. Тому він вкотре нагадав жителям району, щоб вони використовували раковини та унітази лише за призначенням, не створюючи аварійних ситуацій на каналізаційних комунікаціях.

Агентство Телевидения Новости