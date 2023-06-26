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Росіяни обстріляли 35 населених пунктів Харківщини за добу

Росіяни обстріляли 35 населених пунктів Харківщини за добу

Під ворожим вогнем перебували прикордонні території Чугуївського, Куп’янського, Богодухівського районів області. Про це начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Ворог постійно б’є по лінії фронту, лінії державного кордону. Навіть по тим населеним пунктам, де вже люди не проживають, тому що там зруйновано майже все – це виключно цивільна інфраструктура, житлові будинки. Зараз аналізуємо пошкодження будинків, щоб допомогти населенню зробити оперативний ремонт й усунути наслідки обстрілів», – розповів Олег Синєгубов.

Він також повідомив, що лінія фронту наразі проходить на Куп’янському напрямку. ЗСУ зосереджені переважно на обороні власних позицій, оскільки ворог постійно намагається висувати диверсійно-розвідувальні групи, проводити штурмові дії. Однак під вогнем українських захисників вимушений постійно відступати. 

Начальник ХОВА зауважив, що раніше з територій, які розташовані впритул до лінії фронту, вже вивезли всіх дітей. Зараз розглядається ще декілька населених пунктів, де можливо будуть прийняті такі рішення, враховуючи військову обстановку.

Однією з найбільших загроз на деокупованих територіях залишається мінна небезпека. Майже щодня фіксуються травми цивільного населення від вибухонебезпечних предметів. 

«Міни знаходяться в лісах, лісосмугах, на пляжах тощо. На жаль, є випадки, коли діти знаходять такі предмети просто на вулиці. У випадку виявлення будь-якого предмету, який зовні навіть не виглядає як вибухонебезпечний, потрібно його сприймати саме таким і повідомляти або до Національної поліції, або до підрозділів ДСНС», – підкреслив Олег Синєгубов.


Агентство Телевидения Новости

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