Росіяни обстріляли 35 населених пунктів Харківщини за добу

Під ворожим вогнем перебували прикордонні території Чугуївського, Куп’янського, Богодухівського районів області. Про це начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Ворог постійно б’є по лінії фронту, лінії державного кордону. Навіть по тим населеним пунктам, де вже люди не проживають, тому що там зруйновано майже все – це виключно цивільна інфраструктура, житлові будинки. Зараз аналізуємо пошкодження будинків, щоб допомогти населенню зробити оперативний ремонт й усунути наслідки обстрілів», – розповів Олег Синєгубов.

Він також повідомив, що лінія фронту наразі проходить на Куп’янському напрямку. ЗСУ зосереджені переважно на обороні власних позицій, оскільки ворог постійно намагається висувати диверсійно-розвідувальні групи, проводити штурмові дії. Однак під вогнем українських захисників вимушений постійно відступати.

Начальник ХОВА зауважив, що раніше з територій, які розташовані впритул до лінії фронту, вже вивезли всіх дітей. Зараз розглядається ще декілька населених пунктів, де можливо будуть прийняті такі рішення, враховуючи військову обстановку.

Однією з найбільших загроз на деокупованих територіях залишається мінна небезпека. Майже щодня фіксуються травми цивільного населення від вибухонебезпечних предметів.

«Міни знаходяться в лісах, лісосмугах, на пляжах тощо. На жаль, є випадки, коли діти знаходять такі предмети просто на вулиці. У випадку виявлення будь-якого предмету, який зовні навіть не виглядає як вибухонебезпечний, потрібно його сприймати саме таким і повідомляти або до Національної поліції, або до підрозділів ДСНС», – підкреслив Олег Синєгубов.





Агентство Телевидения Новости