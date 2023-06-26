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Будував кар’єру при окупантах: жителю Дворічної загрожує 10 років тюрми

Будував кар’єру при окупантах: жителю Дворічної загрожує 10 років тюрми

Під час захоплення смт Дворічна Куп’янського району збройними силами рф 47-річний місцевий мешканець вирішив побудувати кар’єру при окупаційній адміністрації держави-агресора. Чоловік добровільно обійняв посаду «и. о. помощника начальника Двуречанского территориального управления Купянской военно-гражданской администрации Харьковской области».

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Харківської області.

Обвинувачений займався вирішенням соціально-побутових питань мешканців села Кам’янка Куп’янського району, давав розпорядження з благоустрою населеного пункту, організовував видачу місцевому населенню дров, а також грошових коштів у розмірі 10 000 російських рублів під виглядом гуманітарної допомоги від окупантів.

Після деокупації колаборант намагався уникнути відповідальності та переховувався від українського правосуддя, але був викритий правоохоронними органами.

Справу розглядатимуть в Орджонікідзевському районному суді Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі СВ № 1 СВ Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області, оперативний супровід – Управління СБУ в Харківській області та оперативно-розшуковий відділ 4 прикордонного загону Державної прикордонної служби України.

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости

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