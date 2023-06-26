Рівнопіль на Донеччині під контролем ЗСУ – Маляр

Сили оборони повернули Рівнопіль під наш контроль.

Про це 26 червня повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

На сході Сили оборони України протягом тижня вели і оборонні, і наступальні дії та мали тактичний успіх.

Ворог здійснював свій наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там і зараз тривають важкі бої. Протягом минулого тижня на цих напрямках відбулось близько 250 бойових зіткнень. Ворог намагався витіснити наші війська із займаних позицій, але йому це не вдалось.

За даними Маляр, противник за минулий тиждень на сході здійснив 6457 обстрілів та випустив боєприпасів 315006. Порівняно з минулим тижнем кількість обстрілів збільшилась.

Водночас наші війська на сході наприкінці минулого тижня розпочали контрнаступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідне, Кліщіївки та Курдюмівки. На кожному з напрямків просування від 1 до 2 км. Зараз війська закріплюються на досягнутих рубежах та продовжують нищити ворога.

На півдня обстановка на півдні за минулий тиждень суттєвих змін не зазнала.

Сили оборони України продовжували ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

За тиждень в результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту збільшено площу звільнених територій на 17 кв. км.

Загалом з моменту початку наступу звільнена площа на півдні складає 130 кв. км.

На таврійському напрямку ворог протягом минулого тижня 148 разів атакував наші позиції.

За минулий тиждень на таврійському напрямку зафіксовано 3861 обстріл. Якщо скласти кількість ворожих обстрілів на сході та півдні, то вийде більше ніж 10 тисяч обстрілів за тиждень. Це фактично цілодобово і щохвилини.

Підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони таврійського напрямку протягом тижня виконали 8783 вогневих завдання.

«Російські окупаційні війська чинять потужний опір, водночас несуть значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці. Загиблих за минулий тиждень у ворога у вісім разів більше, ніж у нас», – повідомляє Маляр.

Українські авіація, ракетні війська та артилерія за минулий тиждень:

завдали понад 110 ударів по районах зосередження особового складу противника,знищили 17 зенітно-ракетних комплексів ворога,нанесли ураження по 11 пунктам управління, що значно знизило можливості ворога щодо враження нашої авіації і БпЛА,вразили 7 складів боєприпасів ворога.

Окрім того, знищено сотні одиниць ворожої техніки серед яких танки, гелікоптери, артилерійські системи, два ворожих гелікоптери Ка-52 та один Мі-24, а також 48 із 51 іранських ударних БпЛА типу Shahed-131/136.

Агентство Телевидения Новости