10 років за ґратами проведе ексголова Херсонської облради, який замовив убивство Катерини Гандзюк

СБУ зібрала беззаперечні докази вини ексголови Херсонської облради Владислава Мангера та помічника депутата цієї ж ради Олексія Левіна, які організували напад на громадську активістку Катерину Гандзюк.

Суд призначив обом зловмисникам по 10 років тюрми, а також стягнення з них на користь сім’ї потерпілої 15 млн грн. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зокрема, на підставі зібраних доказів суд визнав Мангера та його спільника Левіна винними за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (замовлення та організація вчинення за попередньою змовою групою осіб умисного тяжкого тілесного ушкодження у спосіб, що має характер особливого мучення та спричинив смерть потерпілої).

За даними слідства, Мангер вирішив організувати напад на Гандзюк на початку липня 2018 року. Для координації злочинних дій залучив Левіна.

Левін вийшов на свого спільника – Сергія Торбіна, і за гроші запропонував йому знайти виконавців нападу.

Згідно з «планом» злочину, який був «погоджений» з ексочільником Херсонської облради, зловмисники мали зламати активістці кінцівки або облити обличчя сірчаною кислотою.

За це організатори нападу обіцяли «кілерам» грошову «винагороду» у розмірі до 5 тисяч доларів

Далі Торбін знайшов виконавця злочину, який 31 липня 2018 року облив Катерину Гандзюк кислотою поблизу під’їзду будинку, де вона проживала.

Через отримані хімічні опіки дівчина померла.

На початку серпня того ж року Торбін за дорученням ексголови Херсонської облради отримав з рук Левіна обіцяну винагороду.

Нагадаємо, у квітні 2020 року СБУ завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Мангера та Левіна.

На той момент у справі Гандзюк уже було винесено вирок п’ятьом особам: безпосередньому організатору злочину Сергію Торбіну та його співучасникам – Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському та Віктору Горбунову. Їм призначено покарання від 3 до 6,5 років тюрми.

Ключового фігуранта справи, Олексія Левіна, було затримано 24 січня 2020 року у Болгарії завдяки співпраці місцевих правоохоронців з СБУ та Офісом Генпрокурора, а згодом – екстрадовано в Україну.

Агентство Телевидения Новости