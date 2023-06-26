Недобудована амбулаторія і майже 1,2 млн грн шкоди держбюджету – колишнього сільського голову на Харківщині підорюють у зловживанні

У 2018 році тодішній голова однієї із сільських рад Барвінківського району уклав з товариством з обмеженою відповідальністю договір підряду на виконання робіт з будівництва амбулаторії загальної практики – сімейної медицини.

Сільський голова, розуміючи, що роботи за договором виконані не у повному обсязі, підписав акт приймання виконаних робіт, у який підрядник вніс недостовірні відомості, повідомили у пресслужбі прокуратури Харківської області.

Підозрюваний власноруч підписав та завірив гербовою печаткою сільської ради зазначений акт, видавши таким чином завідомо неправдивий офіційний документ.

У подальшому на підставі цього документа на рахунок ТОВ-підрядника було перераховано майже 1,2 млн грн бюджетних коштів, чим завдано матеріальну шкоду Барвінківській міській територіальній громаді Ізюмського району.

Досудове розслідування проводять слідчі відділення №2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру вже колишньому сільському голові за фактами зловживання владою та службового підроблення, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України).

Підозрюваному загрожує до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Агентство Телевидения Новости