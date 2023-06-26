Окупанти обстрілювали Куп’янський район з артилерії: правоохоронці фіксують наслідки  

25 червня близько 23:05 російські військові вчергове обстріляли Куп’янськ. За попередніми даними, з артилерії.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Харківської області.

Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

Ворог також не припиняв удари і по Куп’янському району. У cела Колісниківка пошкоджено два приватних домоволодіння. Внаслідок ворожого обстрілу села Отрадне пошкоджено техніку та будівлі сільсгосппідприємства.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції зафіксували наслідки воєнних злочинів з боку зс рф.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости