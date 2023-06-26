Стала секретарем в окупаційній адміністрації: у Балаклії викрито колаборантку

Під час окупації Балаклії місцева мешканка погодилась на співпрацю з ворогом: жінка обійняла посаду «секретаря відділу діловодства в тимчасовій громадянській адміністрації м. Балаклія Харківської області».

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

Колаборантка брала участь в нарадах нової «влади», де фіксувала доповіді всіх присутніх учасників, та складала графіки відвідувань окупаційної адміністрації.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 40-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

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