РНБО визнала незадовільним забезпечення готовності укриттів у Харкові та ще низці міст та областей

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 червня 2023 року «Щодо результатів оперативних обстежень об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту та вирішення проблемних питань щодо укриття населення».

Відповідний Указ №353/2023 оприлюднено на сайті Президента.

Рада національної безпеки і оборони України визнати незадовільною роботу із забезпечення готовності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту до їх використання за призначенням у Запорізькій, Сумській областях, Житомирському районі Житомирської області, Білоцерківському районі Київської області, Конотопському районі Сумської області, містах Києві, Запоріжжі, Херсоні, Чернігові, Харкові, Миколаєві, Одесі, Сумах, Дніпрі, Конотопі, Білій Церкві.

Ухвалено рішення про невідкладні заходи щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівних працівників та інших посадовців, відповідальних за утримання та експлуатацію укриттів у тих областях, районах і містах, де ситуацію цим рішенням визнано незадовільною.

«Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади до 31 серпня 2023 року забезпечити утримання у постійній готовності наявних захисних споруд цивільного захисту та вжити заходів щодо нарощування фонду захисних споруд цивільного захисту з метою забезпечення укриття персоналу об’єктів критичної інфраструктури та суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, шляхом будівництва нових захисних споруд цивільного захисту, а також обстеження та пристосування споруд підземного простору для укриття працівників.

Обласним, Київській міській військовим адміністраціям спільно з органами місцевого самоврядування за результатами обстежень обʼєктів фонду захисних споруд цивільного захисту:

– забезпечити до 30 червня 2023 року вилучення з електронних мап укриттів тих обʼєктів, які за технічними та/або іншими причинами не можуть використовуватися населенням для укриття;

– привести до 25 липня 2023 року в належний стан наявні укриття, забезпечити цілодобовий та безперешкодний доступ до них, а також надати онлайн-доступ населенню до інформації про наявні захисні споруди цивільного захисту, створити кол-центри для прийому, обробки та оперативного реагування на звернення громадян, розробити електронні мапи укриттів, чат-боти та інші інформаційні ресурси;

– вжити заходів щодо нарощування фонду захисних споруд цивільного захисту з метою забезпечення доступу до укриттів для 100 відсотків населення, зокрема шляхом будівництва нових захисних споруд цивільного захисту, спорудження укриттів модульного типу, а також обстеження та пристосування споруд підземного простору для використання їх як укриттів», – йдеться у документі.

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