Харківська поліція перевірила 65 підозрюваних у причетності до ДРГ та пропаганді

Харківські поліцейські упродовж доби відреагували на 1160 повідомлень про правопорушення та події. На блокпостах правоохоронці разом з військовими перевірили понад 4300 транспортних засобів.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП Харківської області.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 65 осіб.

В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 3 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.

Правоохоронці склали 8 адміністративних протоколів щодо водіїв, які керували автомобілем у стані сп’яніння.

Слідчими підрозділами Національної поліції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 8 158 воєнних злочинів, з яких найбільше 7478 за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та 613 – за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Про будь-які злочини або події на звільнених територіях ви можете цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію 102, до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном (050)302 20 44 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.

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