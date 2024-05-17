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СБУ затримала зрадника, який допомагав рашистам готувати новий наступ на Харківщину

СБУ затримала зрадника, який допомагав рашистам готувати новий наступ на Харківщину

Служба безпеки провела спецоперацію у Харкові, у результаті якої затримала ще одного агента фсб. Зловмисник збирав інформацію про підрозділи ЗСУ, які залучені до оборони міста.

Окупанти потребували цю інформацію для планування нового наступу на Харківщину.

Для виконання ворожого завдання фігурант пішки обходив місто, де намагався знайти місця базування українських захисників.

У разі виявлення «потрібних» локацій він приховано фотографував їх та позначав координати на картах Google для підготовки «звіту» до фсб.

Служба безпеки завчасно викрила російського агента і затримала його «на гарячому», коли він фотографував військовий об’єкт. Тим самим спецслужба запобігла передачі розвідданих ворогу.

Разом з цим були проведені додаткові заходи для убезпечення позицій ЗСУ від можливих ракетно-бомбових ударів агресора.

У затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився 18-річний харків’янин, якого дистанційно завербував кадровий співробітник управління фсб по Бєлгородській області. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

«До уваги» російської спецслужби молодик потрапив як активний користувач російських Телеграм-каналів, який шукав «швидкий» заробіток.

Подальша комунікація між ними відбувалась через анонімний чат у популярному месенджері.

За співпрацю з окупантами зраднику обіцяли грошову винагороду, яка мала надходити на його банківські картки.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/11968

Новости портала «Весь Харьков»

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