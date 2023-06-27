Нацгвардійці показали роботу своєї аеророзвідки

Аеророзвідка 15-го Слов’янського полку Національної гвардії України вдосконалює навички роботи з квадрокоптерами.

На регулярних тренуваннях бійці підрозділу аеророзвідки 15-го Слов’янського полку вдосконалюють навички роботи з різними видами дронів. Завдяки використанню сучасних технологій, вони забезпечують більш ефективне розвідування загарбаних ворогом територій.

«Грінч», нацгвардієць

Після ротації, підрозділ аеророзвідки 15-го Слов’янського полку Національної гвардії України розпочав процес відновлення та підготовки до майбутніх місій. Командування полку робить великий акцент на підвищення кваліфікації особового складу з питань роботи з дронами різних видів.

Військові отримують спеціальну підготовку щодо управління дронами, збільшення часу автономної роботи дронів у повітрі, а також аналізу та інтерпретації зібраної розвідувальної інформації.

«Грінч», нацгвардієць

Наші сучасні дрони оснащені розумними камерами, супутниковою навігацією та передачею даних у реальному часі, що дозволяє оперативно отримувати відомості про ворожі позиції та дії. Завдяки збільшеній маневровості та високій швидкості, БПЛА здатні швидко проникати на ворожу територію, збирати інформацію та передавати її нам.

За допомогою дронів можна отримувати детальні зображення ворожих об’єктів, проводити візуальний моніторинг обстановки, виявляти рух ворожих військ та зброї. Це дозволяє більш ефективно використовувати ресурси наших підрозділів, зокрема артилерії, якісно планувати їхню діяльність, збирати інформацію з безпечної відстані. Саме тому зусилля підрозділу аеророзвідки спрямовані на досягнення більшої точності, швидкості та ефективності розвідувальних операцій.

Військовослужбовці 15-го Слов’янського полку Національної гвардії є питомою складовою Сил Оборони України. Вони професійно нищать російських загарбників на східних рубежах, відчайдушно б’ються за волю та суверенітет українських земель з 2014 року і по сьогодні.

Джерело: Східне оперативно-територіальне об’єднання Національної гвардії України.

Агентство Телевидения Новости