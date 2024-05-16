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Зачистка села на Харківщині: частина окупантів знищена, двох взято в полон
Оператори 8-го окремого полку ССО спільно з бійцями 92-ї ОШБр провели зачистку в одному з населених пунктів на Харківщині.
Про це повідомляють Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
Під час операції чотирьох військовослужбовців рф, які зайняли цивільну будівлю та чинили опір, знищено. Ще двох взято в полон.
«Полонених окупантів очікує допит, а в подальшому – обмін на наших військових. Працюємо спокійно, виважено, результативно», – зазначили оператори ССО, задіяні до оборони Харківщини.