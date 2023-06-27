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У Данії розпочалися навчання українських пілотів на винищувачах F-16

У Данії розпочалися навчання українських пілотів на винищувачах F-16

Уряд Данії повідомив про старт програми навчання українських пілотів управлінню західними винищувачами F-16.

Про це 26 червня повідомив виконувач обов’язків міністра оборони країни Троельс Лунд Поульсен: його цитує AP News, пише Слово і Діло.

За словами голови оборонного відомства, Данія «зробила крок, щоб розпочати навчання та підвищення кваліфікації українських пілотів».

Очікується, що процес навчання триватиме від 6 до 8 місяців. За цей час Данія детально розгляне питання щодо можливих поставок винищувачів України.

«Це не означає, що ми не можемо ухвалити рішення заздалегідь. Але літаки F-16 будуть у Данії до 2024 року», – сказав Лунд ПоулMсен.

Глава Міноборони також заявив, що Данія має намір зняти свої F-16 із озброєння на два роки раніше запланованого терміну – у 2025-му.

Нагадаємо, що Данія очолила коаліцію з підготовки українських пілотів до польотів на винищувачах F-16 спільно з Нідерландами.

Агентство Телевидения Новости

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