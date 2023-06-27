У Данії розпочалися навчання українських пілотів на винищувачах F-16
Уряд Данії повідомив про старт програми навчання українських пілотів управлінню західними винищувачами F-16.
Про це 26 червня повідомив виконувач обов’язків міністра оборони країни Троельс Лунд Поульсен: його цитує AP News, пише Слово і Діло.
За словами голови оборонного відомства, Данія «зробила крок, щоб розпочати навчання та підвищення кваліфікації українських пілотів».
Очікується, що процес навчання триватиме від 6 до 8 місяців. За цей час Данія детально розгляне питання щодо можливих поставок винищувачів України.
«Це не означає, що ми не можемо ухвалити рішення заздалегідь. Але літаки F-16 будуть у Данії до 2024 року», – сказав Лунд ПоулMсен.
Глава Міноборони також заявив, що Данія має намір зняти свої F-16 із озброєння на два роки раніше запланованого терміну – у 2025-му.
Нагадаємо, що Данія очолила коаліцію з підготовки українських пілотів до польотів на винищувачах F-16 спільно з Нідерландами.