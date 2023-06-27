Кіберполіція заблокувала понад 22 тисячі ворожих інтернет-ресурсів

Майже 750 тисяч людей об’єднав проєкт «МРІЯ», створений для ліквідації каналів російських пропагандистів та осіб, які підтримують війну, повідомляють в ХОВА

Такі дані надає Департамент кіберполіції НП України. Так, з початку повномасштабного вторгнення агресора вся країна піднялася для того, щоб інформаційні ресурси російських окупантів не працювали.

Через бот громадяни надсилають виявлені посилання на ворожі канали, групи та профілі у соцмережах та месенджерах. Далі для блокування диверсійних ресурсів використовується канал, де також висвітлюються детальні інструкції, як це зробити.

Завдяки небайдужості суспільства, кіберполіції вдалося заблокувати більше 22 тисяч ворожих інтернет-ресурсів із загальною аудиторією понад 23 млн осіб.





Агентство Телевидения Новости