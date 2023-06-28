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Мінус 930 окупантів, 13 броньованих машин та одна система ППО: втрати ворога за добу
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.06.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 227100 (+930) осіб ліквідовано;
танків ‒ 4036 (+0) одиниць;
бойових броньованих машин ‒ 7847 (+13) одиниць;
артилерійських систем – 4089 (+6) одиниць;
РСЗВ – 627 (+1) одиниць;
засоби ППО ‒ 387 (+1) одиниць;
літаків – 314 (+0) одиниць;
гелікоптерів – 308 (+0) одиниць;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3499 (+7),
крилаті ракети ‒ 1261 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) одиниць;
автомобільної техніки та автоцистерн – 6774 (+2) одиниць;
спеціальна техніка ‒ 563 (+0).
Дані уточнюються.