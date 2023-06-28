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Мінус 930 окупантів, 13 броньованих машин та одна система ППО: втрати ворога за добу

Мінус 930 окупантів, 13 броньованих машин та одна система ППО: втрати ворога за добу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.06.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 227100 (+930) осіб ліквідовано;

танків ‒ 4036 (+0) одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 7847 (+13) одиниць;  

артилерійських систем – 4089 (+6) одиниць;  

РСЗВ – 627 (+1) одиниць;

засоби ППО ‒ 387 (+1) одиниць;

літаків – 314 (+0) одиниць;  

гелікоптерів – 308 (+0) одиниць;  

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3499 (+7),

крилаті ракети ‒ 1261 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 6774 (+2) одиниць;

спеціальна техніка ‒ 563 (+0).

Дані уточнюються.

Агентство Телевидения Новости

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