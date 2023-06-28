Верхній Салтів у Вовчанській громаді підключили до електромережі
Фахівці «Харківобленерго» повністю відновили електропостачання у селі Верхній Салтів Чугуївського району. Населений пункт тривалий час перебував під окупацією ворога і зазнав руйнувань в результаті бойових дій, які точилися на території громади.
Пошкоджень зазнали близько 80% електромереж, повідомляє Харківська ОВА.
Відновлювальні роботи ускладнювалися через щільну замінованість, а також непросту військову ситуацію. Енергетиками довелося працювати у чіткій взаємодії із саперами. Через ворожі обстріли поблизу села деякі ділянки доводилося ремонтувати декілька разів.
Станом на 28 червня відновлювальні роботи у громаді завершені, наразі у населеному пункті повністю заживлено 193 точки обліку.