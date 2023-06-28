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Верхній Салтів у Вовчанській громаді підключили до електромережі

Верхній Салтів у Вовчанській громаді підключили до електромережі

Фахівці «Харківобленерго» повністю відновили електропостачання у селі Верхній Салтів Чугуївського району. Населений пункт тривалий час перебував під окупацією ворога і зазнав руйнувань в результаті бойових дій, які точилися на території громади.

Пошкоджень зазнали близько 80% електромереж, повідомляє Харківська ОВА.

Відновлювальні роботи ускладнювалися через щільну замінованість, а також непросту військову ситуацію. Енергетиками довелося працювати у чіткій взаємодії із саперами. Через ворожі обстріли поблизу села деякі ділянки доводилося ремонтувати декілька разів. 

Станом на 28 червня відновлювальні роботи у громаді завершені, наразі у населеному пункті повністю заживлено 193 точки обліку.

Агентство Телевидения Новости

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