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Назви 122 населених пунктів на Харківщині не відповідають стандартам державної мови: що пропонують у Нацкомісії

Назви 122 населених пунктів на Харківщині не відповідають стандартам державної мови: що пропонують у Нацкомісії

У Національної комісії зі стандартів державної мови склали перелік населених пунктів у Харківській області, назви яких не відповідають стандартам державної мови.

Відповідне рішення опубліковано на сайті Нацкомісії.

По перших 16 назвах сіл вже є рекомендацій щодо приведення назв у відповідність до стандартів:

Шигимагине – Шигимажине (запропонована назва).Синичено – Синичине, Синиччине.Курочкине – Куроччине.Анискине – Анищине.Івашкине – Іващине.Юр’ївка – Юріївка.Караченців – Караченцеве.Валер’яновка – Валер’янівка.Високий – Високе (або обґрунтувати доцільність збереження чинної форми назви).Котляри – Котлярі.Коробочкине – Коробчине, Коробоччине.Дегтярне – Дігтярне.Мечніковем – Мечникове.Рибалкине – Рибалчине.Вирішальний – Вирішальне (або обґрунтувати доцільність збереження чинної форми назви).

Агентство Телевидения Новости

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