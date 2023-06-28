Артилеристи знищують вогневі засоби окупантів (ВІДЕО)

Днями на Донеччині аеророзвідка прикордонного підрозділу виявила облаштування противником вогневої позиції. На цій ділянці ворожі сили встановили міномет та готувались до стрільби.

Для упередження загрози обстрілів та знешкодження мінометного розрахунку противника прикордонники скорегували вогонь артилерії однієї з бригад ЗСУ. У результаті артудару 82-мм автоматичний міномет 2Б9 «васильок» російсько-окупаційних військ знищено.





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