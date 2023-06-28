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Сьогодні Україна святкує День Конституції

Сьогодні Україна святкує День Конституції

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з Днем Конституції України.

«Сьогодні виповнюється 27-ма річниця ухвалення Конституції України.Основний Закон говорить, що за будь-яких обставин найвищою цінністю для держави є людина, її життя, здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека.В українців є права, чим ми й відрізняємося від кровожерливого сусіда, для якого конституція — лише папірець, а людські життя — витратний матеріал.Скидаючи на українські міста ракети та погрожуючи ядерною зброєю, росія прагне нівелювати конституційні права і свободи. Попри це, ми продовжуємо боронити Україну, відстоювати ідеали демократії, боротися за правду та разом наближати мирне життя для українських дітей.У цьому — воля та сила народу України, наша єдність та незламність! Зі святом, мешканці українського міста-героя Харкова! З Днем Конституції!».

Агентство Телевидения Новости

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