Харківську молодь запрошують долучитися до Школи волонтерів

Харків’ян віком від 14 до 35 років запрошують пройти навчання у Школі волонтерів «AVA».

Як повідомили в Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту, заняття проходитимуть тричі на тиждень у комбінованому форматі: онлайн або офлайн в залежності від безпекової ситуації в місті. Навчання триватиме з 5 липня по 18 серпня.Під час безкоштовних занять молоді люди отримають базові знання з основ волонтерства, а також дізнаються, як діяти в надзвичайних ситуаціях, вивчать алгоритм надання першої допомоги у фахівців Національного університету цивільного захисту України та Харківського відділення Товариства Червоного Хреста. Також під час навчання вони зможуть вдосконалити особисті навички, зокрема, стресостійкість, партнерство, комунікацію та етику спілкування. Зареєструватися для участі можна за посиланням.Нагадаємо, Школа волонтерів «AVA» – проєкт Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту. Завданням школи є популяризація волонтерського руху, здорового способу життя та неформальна освіта молоді міста Харкова. За час існування проєкту навчання пройшли сотні молодих харків’ян. У мирний та воєнний час випускники школи брали участь у проведенні загальноміських спортивних, культурних, освітніх, іміджевих та соціальних заходах.

Агентство Телевидения Новости