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В Салтівському районі Харкова «Харківводоканал» ремонтує комунікації

В Салтівському районі Харкова «Харківводоканал» ремонтує комунікації

Бригади дільниці з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Салтівського району КП «Харківводоканал» підтримують комунікації житлового фонду в належному стані.

Як повідомив сьогодні, 28 червня, начальник дільниці Андрій Євдошенко, під час проведення поточних ремонтів у будинках на пр. Тракторобудівників, вулицях Бучми та Світлій цього тижня заплановано замінити щонайменше 300 м трубопроводів холодного водопостачання.«Паралельно активно працюємо і за заявками харків’ян, кількість яких іноді досягає ста на день. Це безпосередньо пов’язано з тим, що містяни продовжують повертатися до Харкова після вимушеної евакуації. Ми ж, своєю чергою, оперативно реагуємо й усуваємо аварійні ситуації, що виникають», – зазначив Андрій Євдошенко.

Також він повідомив, що інтенсивними темпами проводяться і ремонти внутрішньобудинкових систем водовідведення. Зокрема, ділянки технічно зношеної системи каналізації були замінені на вулицях Іскринській, Владислава Зубенка та пр. Ювілейному.

Агентство Телевидения Новости

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