Меморіальну дошку Василю Тацію відкрили у Харкові

На фасаді центрального корпусу Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого сьогодні, 28 червня, в День Конституції України, встановили меморіальну дошку співавтору Основного Закону, екс-ректору вишу Василю Тацію.

У церемонії взяли участь представники міської влади, університету, колеги, судді, родичі.Перший заступник Харківського міського голови Олександр Новак зазначив, що Василь Тацій дуже багато зробив для юридичного університету та міста Харкова.«Сьогодні ми вшановуємо пам’ять великої людини, державного діяча, почесного харків’янина, який зробив великий внесок у розвиток Харкова. Він створив потужну матеріальну базу університету, а проєкти, які розпочав за життя Василь Якович, продовжуються у виші, в Академії правових наук та в нашому місті», – зазначив Олександр Новак.Ректор НЮУ ім. Ярослава Мудрого Анатолій Гетьман підкреслив, що Василь Тацій був ідеологом, який згуртував навколо себе коло однодумців із вчених, народних депутатів, державних діячів, які в 1996 році створили Конституцію, що вважається однією з найкращих у світі.Зазначимо, що Василь Тацій є автором понад 350 наукових праць, зокрема, понад 30 монографій, навчальних посібників та підручників. Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого він очолював 33 роки.

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