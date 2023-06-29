На Бахмутському напрямку ЗСУ просунулися до 1500 метрів – Маляр

Триває наступальна операція ЗСУ на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Наші «вигризають» у ворога кожен метр землі у важкому двобої. Мають успіхи», – йдеться у повідомленні.

Водночас ворог продовжує наступ на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках. Безуспішно.

Південь. На напрямку Рівнопіль – Володине ЗСУ мають успіх, зараз закріплюються на досягнутих рубежах та завдають серйозних втрат противнику. Фактично, знекровлюють наступальний потенціал ворога, знищуючи техніку, склади, пункти управління та особовий склад.

На Запорізькому та Мелітопольському напрямках українські захисники нищать ворога.

Окупанти підтягують для оборони всі свої резерви, навіть бригаду морської піхоти, яка свого часу тікала з Херсону.

На Бердянському напрямку є просування 1300 метрів.

Схід. На Бахмутському напрямку наші війська перехопили оперативну ініціативу на цій ділянці фронту.

Противник намагається утримати зайняті позиції, проводить контратаки, але поступово відступає після понесених втрат.

У напрямку Кліщіївки просунулись на 1200 метрів. У напрямку Курдюмівки – на 1500 метрів.

«Боротьба триває на флангах міста. Наші мають успіх. Зараз закріплюються на звільнених рубежах.

Загалом на Бахмутському напрямку знову гаряче, тривають запеклі бої. Ворог підтягує туди резерви і чіпляється за Бахмут усіма своїми силами», – пише Маляр.

Агентство Телевидения Новости